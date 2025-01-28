Нарышкин инициирует дискуссию об исторической принадлежности украинских земель совместно с экспертами из Венгрии, Словакии и Польши

Директор Службы внешней разведки России, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что тему исторической принадлежности земель, которые сейчас входят в состав Украины, можно обсудить с учеными — историками из других стран.
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