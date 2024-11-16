Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    "как повлияет визовый режим на турпоток"                                                                             ...Черногория, возмо...
  • Светлана Зуева
    Хватит кормить русофобов!!!!Черногория, возмо...
  • Вовладар Даров
    В России по 1,5 миллиона не дают, люди сами работают и строят что то!!!В чем подоплека в...

Как западные СМИ отреагировали на телефонный звонок Шольца Путину?

Как западные СМИ отреагировали на телефонный звонок Шольца Путину?

В СМИ курсируют противоречивые оценки факта и значения телефонного звонка. Пресса пишет, что звонок готовился несколько месяцев совместно странами-членами G7, другие издания называют его признаком слабости Шольца и не согласованным с большинством европейских странТелефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому президенту вызвал неоднозначную реакцию на Западе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх