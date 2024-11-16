Как западные СМИ отреагировали на телефонный звонок Шольца Путину?

В СМИ курсируют противоречивые оценки факта и значения телефонного звонка. Пресса пишет, что звонок готовился несколько месяцев совместно странами-членами G7, другие издания называют его признаком слабости Шольца и не согласованным с большинством европейских странТелефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому президенту вызвал неоднозначную реакцию на Западе.