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☭КОМПАС

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Патриотизм

Патриотизм

Частенько слышу фразу "Патриотизм - последнее прибежище негодяя!", вырванную из контекста и применяемую ни к месту, ни ко времени.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;всё упирается в отсутствие у государства чётко сформулированной идеологии - за кого оно, за &quot;белых&quot; или за &quot;красных&quot;?&quot;  Формулировка элементарно проста: ДЛЯ СВОИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ЧУЖИХ! А белые или красные- важен не цвет, а патриотизм.
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
Очень правильная формулировка: &quot;ДЛЯ СВОИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ЧУЖИХ!&quot; Именно в этом и заключается патриотизм.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Что, плохо без государственной идеи? Могу предложить! Вот она: -Воруй здесь, чтобы хорошо жить ТАМ!
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6 час.
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