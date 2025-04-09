Частенько слышу фразу "Патриотизм - последнее прибежище негодяя!", вырванную из контекста и применяемую ни к месту, ни ко времени.
Патриотизм
Комментарии
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М
ММ
"всё упирается в отсутствие у государства чётко сформулированной идеологии - за кого оно, за "белых" или за "красных"?" Формулировка элементарно проста: ДЛЯ СВОИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ЧУЖИХ! А белые или красные- важен не цвет, а патриотизм.
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
Очень правильная формулировка: "ДЛЯ СВОИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ЧУЖИХ!" Именно в этом и заключается патриотизм.
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7 час.
SI
Sergey Ivanov
Что, плохо без государственной идеи? Могу предложить! Вот она: -Воруй здесь, чтобы хорошо жить ТАМ!
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6 час.
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