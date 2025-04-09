М

ММ

"всё упирается в отсутствие у государства чётко сформулированной идеологии - за кого оно, за "белых" или за "красных"?" Формулировка элементарно проста: ДЛЯ СВОИХ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЁ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЛЯ ЧУЖИХ! А белые или красные- важен не цвет, а патриотизм.