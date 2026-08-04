Алтайская ФАС возбудила два дела в отношении сетей АЗС за повышение цен на топливо

Антимонопольщики выявили, что на заправках неоднократно одновременно повышалась стоимость бензина В Алтайском крае в действиях независимых участников розничного топливного рынка выявлены признаки нарушений Закона о защите конкуренции, сообщает региональная ФАС.
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