Видео: в Ленобласти обновили более восьми километров трасс, ведущих к «Синявинским высотам»

Нанесена разметка, установлены знаки, укреплены обочины По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Кировском районе привели в порядок два участка региональных трасс, ведущих к «Синявинским высотам» – со стороны Мурманского шоссе и от «Южного полукольца», сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.