Число жертв наводнения в Индии достигло 56 человек

По меньшей мере 56 человек погибли в результате наводнений, обрушившихся на северо-восток Индии по состоянию на субботу, при этом армия предупредила, что боеприпасы, смытые наводнением, представляют угрозу общественной безопасности, сообщает «phys.
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