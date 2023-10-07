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Число жертв наводнения в Индии достигло 56 человек

Число жертв наводнения в Индии достигло 56 человек

По меньшей мере 56 человек погибли в результате наводнений, обрушившихся на северо-восток Индии по состоянию на субботу, при этом армия предупредила, что боеприпасы, смытые наводнением, представляют угрозу общественной безопасности, сообщает «phys.

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