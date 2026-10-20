Обновлено 20.10 в 12:11. Трамп, согласно его уведомлению Конгрессу от 17 октября, пояснил, что введение ограничительных мер в настоящее время не отвечает национальным интересам США и что он нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы.
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