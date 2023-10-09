Классические рок-треки прошедшей недели

На прошлой неделе уэльская Florence Black обошла шведскую Europe и австралийскую The Lazy's в битве за превосходство, которая пересекла границы со всей беззаботностью Говарда Маркса (Howard Marks) во времена его расцвета.
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