Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 453 подписчика

"Одно из величайших преступлений в моей жизни": Журналист Карлсон резко высказался о разжигании Западом конфликта на Украине

"Одно из величайших преступлений в моей жизни": Журналист Карлсон резко высказался о разжигании Западом конфликта на Украине

Американский журналист Такер Карлсон увидел "величайшее преступление" в украинском конфликте. А также сообщил, что ждёт Незалежную в дальнейшем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх