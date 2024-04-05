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Общественные деятели Москвы и жители СВАО предложили Алексею Шапошникову выдвинуть свою кандидатуру на праймериз «Единой России»

Общественные деятели Москвы и жители СВАО предложили Алексею Шапошникову выдвинуть свою кандидатуру на праймериз «Единой России»

Представители Команды Председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова – общественные деятели столицы, активисты Северо-Восточного округа, члены партии «Единая Россия», ветеранских организаций, волонтеры, муниципальные депутаты, члены молодежных палат, обратились к нему с просьбой выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании по выборам кандидатов в депутаты Московской городской Думы 8-го созыва.

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