Журналистка Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Карпуть, в концепт-сторе которой KM20 продавался тот самый лонгслив из клипа Егора Крида, из-за которого певца и саму Карпуть обвинили в неуважении к памяти о ВОВ.