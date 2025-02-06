Оззи Осборн утратил возможность ходить

+ A — Оззи Осборн больше не может ходить из-за болезни Паркинсона Легендарный 76-летний британский рок-певец, один из основателей группы Black Sabbath, «крестный отец хеви-метала» Оззи Осборн больше не может ходить.
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