Федеральное агентство новостей №1

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«Изменить Запад»: Сенатор Алексей Пушков высказался о вмешательстве стран G-7 во внутренние дела Китая

«Изменить Запад»: Сенатор Алексей Пушков высказался о вмешательстве стран G-7 во внутренние дела Китая

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посольства Китая в Великобритании о том, что страны G7 не должны вмешиваться во внутренние дела Пекина.

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