Продажи беспроводных наушников в РФ выросли на треть

За первые девять месяцев 2021 года в России было продано 7,9 млн беспроводных наушников на сумму 33 млрд рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном и денежном отношении составил 33%, подсчитали в «Связном».
За первые девять месяцев 2021 года в России было продано 7,9 млн беспроводных наушников на сумму 33 млрд рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост в натуральном и денежном отношении составил 33%, подсчитали в «Связном».
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