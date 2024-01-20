Депутат Бессараб: отцы в декрете смогут бесплатно повышать квалификацию

У отцов, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, появится возможность бесплатно проходить профобучение и повышать квалификацию, что ранее было доступно только для матерей, заявила в беседе с «Лентой.
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