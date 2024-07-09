Мазок на микрофлору у женщин: что показывает, расшифровка результатов

Бактериологические исследования сегодня занимают важные позиции в медицине. Что показывает мазок на микрофлору? Результаты анализа позволяют судить о функциональном состоянии органов и систем организма, своевременно выявлять отклонения и заболевания, определять эффективность лечения, факт выздоровления пациента.
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