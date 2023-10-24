Президент Израиля заявил, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей

У радикального палестинского движения ХАМАС в заложниках находятся 30 детей. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ходе визита последнего в Израиль.
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