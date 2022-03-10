Спецоперация на Украине – только правда. 10 ответов на поставленные вопросы

Что послужило последней каплей для применения силы? Разгромленная в 1945 году гитлеровская Европа была готова к реваншу, и в этот раз она действовала руками украинцев, превращённых посредством пропаганды в послушный инструмент в руках Запада.
Что послужило последней каплей для применения силы? Разгромленная в 1945 году гитлеровская Европа была готова к реваншу, и в этот раз она действовала руками украинцев, превращённых посредством пропаганды в послушный инструмент в руках Запада.
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