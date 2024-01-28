Разработана 3D-печать из жидкого металла

Ученые Массачусетского технологического института разработали технологию аддитивного производства, которая использует чернила из жидкого металла для создания крупногабаритных деталей, таких как ножки столов и каркасы стульев, за несколько минут.
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