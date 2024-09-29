Боец UFC обматерил Макрона после победы на турнире в Париже

Global Look Press/Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано обматерил президента Франции Макрона после своей победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 243 в Париже, сообщает РИА Новости.
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