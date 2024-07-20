TopWar: уничтожен важный железнодорожный узел снабжения ВСУ в Харькове

Минувшей ночью беспилотники ВС РФ «Герань» поразили важный объект ВСУ в Харькове. Из строя были выведены участки железнодорожных путей Киев – Харьков и Харьков – Краматорск, что говорит о потере украинской армией важного узла снабжения, пишет «Военное обозрение».