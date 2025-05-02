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Госдеп: США отказались от роли посредника между Россией и Украиной

Госдеп: США отказались от роли посредника между Россией и Украиной

Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС Глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о санкциях против России, заявила, что подход Вашингтона к конфликту на Украине изменится, и Штаты больше не будут посредниками.

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Комментарии
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Eduard
Уменя идея простая:&quot;Загнать укрпов на Польскуюграницу и шлакбаум закрыть&quot;!
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8 час.
Eduard
А американцам и европейцам фигу вернутьпомощь это! Ха,ха,ха!
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8 час.
Игорь Васиков
Янкам надо просто убраться с украины. Всем! Мир наступит очень быстро.
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2 час.
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