На трассе в Татарстане столкнулись две легковушки, пассажирка одной из них в больнице

Накануне на 79-м километре трассы Чистополь – Нижнекамск 57-летний водитель за рулем автомобиля Lada Largus при повороте налево не уступил дорогу и влетел в автомобиль Lada 14-й модели, за рулем которого находился 46-летний мужчина.