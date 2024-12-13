На трассе в Татарстане столкнулись две легковушки, пассажирка одной из них в больнице

Накануне на 79-м километре трассы Чистополь – Нижнекамск 57-летний водитель за рулем автомобиля Lada Largus при повороте налево не уступил дорогу и влетел в автомобиль Lada 14-й модели, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
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