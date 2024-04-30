Все говорят, что в Америке жить хорошо. Тётка Инфляция поверила. Приехала погостить. Теперь её не выгонишь…

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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А
Александр
Лучше бы эта тетка от нас насовсем туда свалила. Вместе с Набиулиной.
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13 час.

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