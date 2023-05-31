Журнал «Профиль»

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Сможет ли F-16 переломить ход боевых действий на Украине?

Сможет ли F-16 переломить ход боевых действий на Украине?

Соединенные Штаты одобрили начало обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. По словам главы Пентагона, тренировки начнутся в ближайшие недели.

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