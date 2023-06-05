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Начало "ужасного" конца: Чем обернётся для Киева контрнаступление указал депутат Бабашов

Начало "ужасного" конца: Чем обернётся для Киева контрнаступление указал депутат Бабашов

Депутат Леонид Бабашов рассказал, чем обернётся для киевского режима контрнаступление. Оно станет началом "скорого и ужасного" концаПостоянное анонсируемое киевским режимом контрнаступление станет для него началом "скорого и ужасного конца".

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