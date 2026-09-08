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Царьград

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Долина отсудила у обманувших её мошенников 114 млн рублей

Долина отсудила у обманувших её мошенников 114 млн рублей

Суд вынес решение в пользу певицы, но смогут ли взыскать деньги с мошенников — вопрос открытый.Скандально известная певица Лариса Долина отсудила у обманувших её мошенников более 114 миллионов рублей.

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