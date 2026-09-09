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Мировое обозрение

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Нефть снова по $100: Эскалация на Ближнем Востоке разогнала цены и ударила по топливу в США

Нефть снова по $100: Эскалация на Ближнем Востоке разогнала цены и ударила по топливу в США

Нефтяной рынок вернулся к психологически важной отметке: 9 сентября стоимость Brent достигла $100 за баррель впервые с июля.

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