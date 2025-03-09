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Шестеро стали мультимиллионерами, выиграв 100 млн рублей в лотерее "Мечталлион"

Шестеро стали мультимиллионерами, выиграв 100 млн рублей в лотерее "Мечталлион"

В праздничном розыгрыше лотереи "Мечталлион", приуроченном к 8 марта, шесть участников стали мультимиллионерами, выиграв по 16,6 млн рублей.

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