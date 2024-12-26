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Алаудинов: "Вагнеровцы попросили не открывать по ним огонь"

Алаудинов: "Вагнеровцы попросили не открывать по ним огонь"

Публично подобные откровения от чеченского генерала звучат впервые. Речь в беседе с военкором Семеном Пеговым шла о так называемом "марше справедливости", когда "Ахмат" в Ростове-на-Дону отправили останавливать "оркестрантов".

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Да, скорее всего, есть такая папочка. Иначе, откуда ФСБ пронюхала про паркетных генералов?
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11 час.
Модест
Вы это сейчас серьёзно?
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3 час.

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