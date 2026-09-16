Medach: доступ врача к данным упрощает контроль уровня сахара при диабете

Непрерывный мониторинг глюкозы (НМГ) помогает лучше контролировать сахар при диабете, если пациент умеет работать с показаниями, а врач имеет доступ к этим данным и может быстро их интерпретировать.
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