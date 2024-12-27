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Доля доллара в резервах мира падает: минимум за 30 лет, евро растет

Доля доллара в резервах мира падает: минимум за 30 лет, евро растет

Доля доллара в мировых резервах достигла минимума за 30 лет, снизившись до 57,4%. Главным бенефициаром стала европейская валюта, чья доля выросла до 20,02%.

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