Врач не принимал душ 5 лет! Какие секреты о нашей коже он узнал?

Недавно Джеймс Хэмблин произвел фурор, заявив, что он не принимал душ и не пользовался мылом в течение 5 лет! Врач, преподаватель общественного здравоохранения Йельского университета и штатный автор The Atlantic экспериментировал на себе в качестве исследования для своей последней книги «Чистота: ….