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Вроде Elite и с большой батареей, но слабая платформа и экран 720p. Представлен смартфон Honor 600 Elite

Вроде Elite и с большой батареей, но слабая платформа и экран 720p. Представлен смартфон Honor 600 Elite

Модель слабее базовой Honor 600 Смартфон Honor 600 Elite без лишнего шума прописался на латиноамериканском сайте компании, став четвертой моделью в линейке для мирового рынка.

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