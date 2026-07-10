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Не время для миротворчества? Трамп упустил шанс и обрек Украину на ужасное
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Что нам хотел сказать этот Эндрю Дэй из Северо-Западного университета? Я и университет этот не знаю. А из его статьи понял, что Путин не хочет мира. Ему выгодно состояние войны , потому что цены на нефть высокие. И зачем сайт эту муть сюда помещает? Может мне кто-то подскажет, разъяснит?
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4 н.
Артур Будаев
Помните, как народ с окраины радовался гибели одесситов, которые не захотели жить на окраине с бандеровцами? Что произошло 2 мая 2014 года? Так что, мы всё делаем правильно! Нет там "наших". Наши давно бы подняли восстание против засилия и буссификации
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4 н.
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