Не время для миротворчества? Трамп упустил шанс и обрек Украину на ужасное

АС

Анатолий Страшко

Что нам хотел сказать этот Эндрю Дэй из Северо-Западного университета? Я и университет этот не знаю. А из его статьи понял, что Путин не хочет мира. Ему выгодно состояние войны , потому что цены на нефть высокие. И зачем сайт эту муть сюда помещает? Может мне кто-то подскажет, разъяснит?