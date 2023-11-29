СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью многодетной семьи с четырьмя детьми при пожаре на Кубани

СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью многодетной семьи с четырьмя детьми при пожаре на КубаниУсть-Лабинским отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, унесшего гибель шести человек, в том числе четырех детей - Ранним утром 29 ноября произошло возгорание частного домовладения на улице Центральной в поселке Высокий Курганинского района.