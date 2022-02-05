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Резцова — о Непряевой: «Серебро — праздник для Наташи, на большее было сложно сегодня рассчитывать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на первую российскую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине.

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