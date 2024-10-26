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Торговые автоматы в СССР

Торговые автоматы в СССР

Первый бум вендинговых машин Москва пережила в 1960-х. Тогда на Малой Дмитровке существовал уникальный магазин-автомат «Прогресс», в зале которого не было продавцов, а в отдельных торговых аппаратах, расставленных по всему городу, за мелочь или жетоны можно было купить не только стакан газировки или газету, но и горячий кофе, папиросы, бутерброды, пиво и вино.

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