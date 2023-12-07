Дело об убийстве Кивы передали в управление СК по расследованию особо важных дел

Уголовное дело об убийстве бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области с целью дальнейшего расследования.
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