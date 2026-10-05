Плебисцит в Чили: Пиночет потерял поддержку 54,7% избирателей

5 октября 1988 года в Чили прошёл плебисцит, решавший будущее Аугусто Пиночета у власти. С результатом 54,7% голосов против продления полномочий, чилийцы отвергли его новый срок, открыв путь к демократическим выборам и изменению политического курса страны.