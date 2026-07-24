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Девушка придумала нестандартный способ привлечь внимание к своему товару

Девушка придумала нестандартный способ привлечь внимание к своему товару

На пляже девушка решила привлечь покупателей весьма необычным способом. Она подходила к мужчинам, жестами намекала на пикантное предложение, а когда те соглашались и протягивали деньги, вручала им обычную зубную щётку.

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