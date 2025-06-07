Кошелек похудеет: тарифы ЖКУ вырастут с 1 июля, в Петербурге на сумму до 1 тысячи рублей.
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Кошелек похудеет: тарифы ЖКУ вырастут с 1 июля, в Петербурге на сумму до 1 тысячи рублей.