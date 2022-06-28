Мангровые леса, одни из самых важных экосистем в мире, пострадали от изменения климата

Мангровые леса играют жизненно важную роль в здоровье нашей планеты. Деревья и кустарники поглощают значительное количество выбросов парниковых газов, помогают защитить сообщества от повышения уровня моря и служат рассадниками для рыб, сообщает Noi.
Мангровые леса играют жизненно важную роль в здоровье нашей планеты. Деревья и кустарники поглощают значительное количество выбросов парниковых газов, помогают защитить сообщества от повышения уровня моря и служат рассадниками для рыб, сообщает Noi.
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