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Мангровые леса, одни из самых важных экосистем в мире, пострадали от изменения климата

Мангровые леса, одни из самых важных экосистем в мире, пострадали от изменения климата

Мангровые леса играют жизненно важную роль в здоровье нашей планеты. Деревья и кустарники поглощают значительное количество выбросов парниковых газов, помогают защитить сообщества от повышения уровня моря и служат рассадниками для рыб, сообщает Noi.

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