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Новости для Фанов

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Куда исчезли юные звезды 90-х: истории, которые тронули меня до глубины души

Куда исчезли юные звезды 90-х: истории, которые тронули меня до глубины души

Пересматривая старые кинопленки, я всегда ловлю себя на мысли, что время в кадре будто застыло. Те самые мальчишки и девчонки, чьи лица стали символом целой эпохи, навсегда остались в моей памяти непосредственными и трогательными.

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