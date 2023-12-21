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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Решение принято и миллионы едут домой. Путин запускает грандиозную репатриацию русских на Родину

Решение принято и миллионы едут домой. Путин запускает грандиозную репатриацию русских на Родину

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новости просто роскошные. Россия открыла дорогу домой миллионам русских, которые жаждут вернуться на Родину.

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Комментарии
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Вик Норд
Слава всем богам,поезд тронулся!
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20 час.
Элла
Лишь не получилось бы, как со &quot;специалистами&quot; таджиками, узбеками и остальной этой шушерой из кишлаков и аулов.
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19 час.
Гарий Щерба
А  ЧТО , в  ПРИБАЛТИКЕ РУССКИХ  и  РУССКОЯЗЫЧНЫХ НЕТ ...???  Как это  ПОНИМАТЬ ,,МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ,,  , А  ...???????????? Или  ГДЕ ТО  есть  НЕ ОЧЕНЬ ,,СВОИ,, ....???  ОБИДНО.
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13 час.

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