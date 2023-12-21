Решение принято и миллионы едут домой. Путин запускает грандиозную репатриацию русских на Родину

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новости просто роскошные. Россия открыла дорогу домой миллионам русских, которые жаждут вернуться на Родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- США и Финляндия выставили против русских 20 тысяч отборных войск, 50 кораблей и 100 самолётов. Ответ России застал неприятеля врасплох
- Мигрантов берут под жёсткий контроль: теперь будут отбирать права и блокировать деньги на счетах в РФ. Новые запреты
- Одесса – русский город: может ли Причерноморье войти в состав России?
Свежие комментарии