Решение принято и миллионы едут домой. Путин запускает грандиозную репатриацию русских на Родину

Лишь не получилось бы, как со "специалистами" таджиками, узбеками и остальной этой шушерой из кишлаков и аулов.

Гарий Щерба

А ЧТО , в ПРИБАЛТИКЕ РУССКИХ и РУССКОЯЗЫЧНЫХ НЕТ ...??? Как это ПОНИМАТЬ ,,МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ,, , А ...???????????? Или ГДЕ ТО есть НЕ ОЧЕНЬ ,,СВОИ,, ....??? ОБИДНО.