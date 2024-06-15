Действующий президент ЮАР Рамафоса одержал победу на очередных выборах

Сирил Рамафоса был переизбран президентом Южно-Африканской Республики. Об этом объявил по итогам тайного голосования председательствующий нового состава Национальной ассамблеи главный судья ЮАР Раймонд Зондо.
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