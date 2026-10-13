«Яндекс Пэй» не будет считать платежи просроченными, пока сервис не восстановят

А начисленные пени компенсируют Руководитель финтех-направления компании «Яндекс» Дмитрий Пирогов рассказал, что в дни недоступности сервиса «Яндекс Пэй» платежи по «Супер Сплиту» или кредиту в «Яндексе» не будут считаться просроченными.
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