Почему Шойгу остался в Москве, когда Путин отправился в Туву?

2 сентября президент Владимир Путин посетил Туву, малую родину секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Однако на этот раз Шойгу не был замечен в составе президентской делегации, что вызвало вопросы у общественности.
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