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Почему Шойгу остался в Москве, когда Путин отправился в Туву?

Почему Шойгу остался в Москве, когда Путин отправился в Туву?

2 сентября президент Владимир Путин посетил Туву, малую родину секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Однако на этот раз Шойгу не был замечен в составе президентской делегации, что вызвало вопросы у общественности.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, УХУ ПЕРЕСОЛИЛ, ЕСТЬ НЕВОЗМОЖНО...
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18 час.
Sergiy Che
...тупорыло поёрничал дурачок Моргунов из ЦИПСО))
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13 час.

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