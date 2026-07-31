Шесть незабываемых небесных шоу: что увидят россияне в августе 2026 года

Август 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев этого лета для наблюдений за небом. Жителей России ждут полнолуние, новолуние, солнечное и лунное затмения, пик метеорного потока Персеиды и большой парад планет.
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