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Топ-3 горячих экономических новостей России: кризис, нефть и глобальные вызовы 7 апреля 2025

Топ-3 горячих экономических новостей России: кризис, нефть и глобальные вызовы 7 апреля 2025

Торговые войны и рецессия останутся главными рисками для русской экономики, зависящей от экспорта сырья.

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